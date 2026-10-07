Офтальмолог назвала пять правил для сохранения зрения у ребёнка

14:50, 07 октября 2026, ПАИ

Сохранить хорошее зрение у ребенка помогут простые профилактические меры. Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Полунина рассказала, на что родителям стоит обратить внимание.

По словам специалиста, ребенку важно ежедневно проводить на свежем воздухе не меньше часа. Лучше гулять в светлое время суток. Использование гаджетов стоит ограничить как минимум за час до сна, а общее экранное время школьника – до 1–1,5 часа в день.

Рабочее место также имеет значение: стол должен быть хорошо освещен, а лампу нужно поставить так, чтобы от нее не падала тень на книги и тетради.

Во время зрительной нагрузки необходимо делать перерывы каждые 20–30 минут. Даже несколько секунд, проведенных за взглядом в окно, помогут дать глазам отдых.

Не стоит забывать и о питании. В рационе ребенка должны быть овощи, фрукты, орехи и рыба – продукты, богатые необходимыми для организма полезными веществами.

Если у школьника есть наследственная предрасположенность к проблемам со зрением или уже выявлены нарушения, посещать офтальмолога рекомендуется не реже одного раза в год.