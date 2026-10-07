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Происшествия

В Новосокольниках железнодорожника обвиняют в сходе семи вагонов

В Новосокольнический районный суд направили уголовное дело в отношении дорожного мастера участка дистанции пути. Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: ПАИ

По версии следствия, в сентябре 2025 года мастер во время осмотра железнодорожной станции Новосокольники не проконтролировал техническое состояние стрелочного перевода. В результате путь эксплуатировался с нарушением требований безопасности, что привело к сходу семи грузовых вагонов.

Ущерб собственникам подвижного состава и ОАО «РЖД» превысил 4,8 млн рублей.

Мужчину обвиняют по части 1 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. Теперь дело рассмотрит суд.

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