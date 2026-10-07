Биолог назвала культуры, которые можно сажать осенью для раннего урожая

15:16, 07 октября 2026, ПАИ

Осенние посадки помогают получить урожай раньше обычного, заявила доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько в беседе с RT. По её словам, ключевое значение имеют правильно выбранные культуры и сроки.

В сентябре и октябре на даче можно высаживать озимый чеснок и лук-севок – при условии, что сорта подходят для подзимней посадки в конкретном регионе. Чеснок обычно отправляют в землю за три-четыре недели до устойчивых заморозков: этого времени достаточно, чтобы образовались корни. С датой стоит определиться, ориентируясь на климат местности и прогноз погоды, пояснила биолог.

Для подзимнего посева подойдут также морковь, укроп, петрушка, пастернак и отдельные сорта свёклы, салата и шпината. Елена Слынько советует внимательно читать упаковку семян, чтобы не прогадать с выбором.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что горшочные розы, перцы, пеларгонию зональную, бархатцы и виолы можно перенести из дачного грунта в горшок и выращивать на подоконнике. Домой с грядки можно забрать и пряные травы – мяту, шалфей, розмарин и тимьян.