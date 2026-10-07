Поддельная пятитысячная купюра попала в банк в Великих Луках

15:41, 07 октября 2026, ПАИ

В одном из банковских отделений Великих Лук обнаружили пятитысячную банкноту с признаками подделки. Купюру выявили 6 октября и изъяли, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ – за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег.

Полиция напоминает, если есть сомнения в подлинности банкноты, не следует пытаться расплатиться ею или иным способом передать ее другому человеку. Это может повлечь уголовную ответственность.

«Если такая купюра оказалась у вас, постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах вы ее получили, и обратитесь в полицию», – советуют в полиции.

О случаях изготовления или сбыта поддельных денег также можно сообщить по телефонам 102 или 112. При этом правоохранители рекомендуют запомнить приметы подозреваемых.