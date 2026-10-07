Француз пытался вывезти из Псковской области квадрокоптер, мёд и лисью шкуру

15:44, 07 октября 2026, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Франции, который перевозил через границу незадекларированные товары. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В числе обнаруженных предметов оказались квадрокоптер, мёд в пластиковой таре и шкура лисицы. В ходе административного расследования все они были признаны предметами административного правонарушения.

Суд признал француза виновным по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – за недекларирование товаров, подлежащих декларированию. Все товары, ставшие предметом правонарушения, конфискованы.