Почти вдвое увеличилось число людей с ожирением в России за пять лет

21:38, 07 октября 2026, ПАИ

В России за пять лет практически вдвое выросло количество страдающих ожирением, сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, количество зарегистрированных людей с лишним весом за последние пять лет увеличилось почти в два раза, в том числе детей (до 14 лет) – в 1,3 раза.

Евгений Камкин добавил, что в 2025 году в России было зарегистрировано более 3,7 миллиона человек с ожирением (свыше 2 % от всего населения страны), из которых около 700 тысяч – дети.

«Подчеркну, что это данные официальной статистики. И сколько ещё граждан у нас не обращались по этому поводу к медицинским специалистам – здесь число может быть гораздо выше», – заключил он.