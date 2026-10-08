Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

МЧС призвало жителей Псковской области соблюдать правила безопасности на кухне

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании кухонного оборудования. Большинство возгораний в жилых помещениях происходит именно на кухне – из-за неисправности техники или неосторожного обращения с огнём, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Специалисты рекомендуют не оставлять еду без присмотра во время готовки, быть осторожными с маслом вблизи источников огня, готовить с собранными волосами и закатанными рукавами.

Особое внимание уделяется эксплуатации электроприборов и чистоте рабочих поверхностей. В домах, где есть дети или животные, следует соблюдать дополнительные меры: не оставлять детей на кухне без присмотра и перед уходом из дома отключать электроплиту.

При возникновении пожара или задымления необходимо звонить по телефонным номерам 101 или 112.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

08 октября 2026

Дождь и до +15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 октября

08 октября 2026

Прожиточный минимум в 2027 году проиндексируют на 6,8%
08 октября 2026

Готовимся к холодам: биолог перечислил самые полезные сезонные овощи
08 октября 2026

В Пскове полицейские провели правовой урок для студентов колледжа
08 октября 2026

Культура для молодых: «Пушкинская карта» интегрирована в нацпроект «Семья»
08 октября 2026

Много снега и постоянные оттепели прогнозируют предстоящей зимой
08 октября 2026

Школа «Добро. Университета» для начинающих волонтёров пройдёт в Пскове
08 октября 2026

Спектакль «Козлиная песнь» петербургской «Мастерской» покажут на фестивале в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...