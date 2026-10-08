Министр культуры России поздравила Псковский музей-заповедник с юбилеем

16:59, 08 октября 2026, ПАИ

Министр культуры России Ольга Любимова направила видеопоздравление в честь 150-летия со дня основания Псковского музея-заповедника. Торжественное мероприятие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«За это время музей-заповедник стал настоящим культурным центром, а его история неразрывно связана с историей Псковской земли», – подчеркнула она.

Ольга Любимова отметила, что в Псковском музее бережно хранятся реликвии прошлого: сотни тысяч предметов, картин, икон, серебра, археологических находок, редких книг и других экспонатов.

Отдельную признательность она выразила коллективу учреждения культуры за сохранение национального достояния. «Желаю реализации всего задуманного!» – заключила министр.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









































Напомним, что Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.