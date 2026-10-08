На завод «Титан-Полимер» доставили 38,5-метровый реактор для производства ПЭТ

17:42, 08 октября 2026, ПАИ

На завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») в особой экономической зоне «Моглино» доставили новую партию оборудования для строящегося комплекса по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ). В поставку вошли более 800 единиц оборудования и комплектующих, в том числе реактор высотой 38,5 метра и дымовая труба высотой 43 метра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Реактор твердофазной поликонденсации является одним из ключевых элементов технологической цепочки будущего производства. Он предназначен для производства высоковязкого бутылочного ПЭТ. В нём материал проходит дополнительную обработку, благодаря которой приобретает необходимые характеристики для изготовления преформ и последующего производства пластиковой тары.

Дымовая труба высотой 43 метра предназначена для котельной установки нагрева высокотемпературного органического теплоносителя. Оба объекта стали самыми крупными по габаритам за весь период поставок оборудования для нового производственного комплекса.

В состав партии также вошли 12-метровые трубы большого диаметра, комплекты технологических трубопроводов, оборудование для систем подготовки деминерализованной и умягчённой воды, а также другие элементы инженерной инфраструктуры. Эти системы необходимы для обеспечения технологических процессов будущего производства.

Доставка и разгрузка оборудования потребовали специальной инженерной и логистической подготовки. На территории завода дополнительно подготовили подъездные пути, определили маршруты движения специализированного транспорта и площадки для разгрузки. Для перемещения конструкций задействовали многотоннажные краны. Все работы проводились с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда.

На площадке «Титан-Полимера» продолжаются строительно-монтажные работы и подготовка инженерных систем. Поступление новой партии оборудования позволяет приступить к установке основных технологических аппаратов будущего производства ПЭТ и ПБТ.

«Поставка оборудования такого масштаба требует точной координации логистики, строительных и монтажных работ. Необходимо заранее подготовить площадку, обеспечить безопасную разгрузку и учесть особенности последующей установки каждого аппарата. Сейчас на предприятие поступили ключевые элементы технологической линии и оборудование для инженерной инфраструктуры. Следующий этап – их монтаж и объединение в единый производственный комплекс», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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