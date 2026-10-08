Митрополит Матфей: Псковский музей-заповедник – пример взаимодействия светской культуры и церкви

19:13, 08 октября 2026, ПАИ

Протоиерей Андрей Вахрушев зачитал поздравление митрополита Псковского и Порховского Матфея, направленное в честь 150-летия Псковского музея-заповедника. Торжественное мероприятие состоялось в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Дорогие участники и гости высокого юбилейного собрания, сердечно поздравляю вас со знаменательной датой. Псковский музей-заповедник стал одним из важнейших центров сохранения культурного и духовного наследия Святой Руси», – отметил он.

Владыка подчеркнул, что на протяжении многих лет Псковский историко-архитектурный музей являет собой пример взаимодействия светской культуры и церкви. Ярким свидетельством служит бережное хранение святынь, возвращение их к жизни в ходе профессиональной реставрационной работы.

«В этих трудах желание сберечь то, что завещано нам предками, и передать это будущим поколениям – не только физическую форму, но и духовное содержание», – заметил митрополит.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поблагодарил коллектив музея и пожелал всесильной помощи Божьей, вдохновения и успехов в дальнейших начинаниях.

Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.