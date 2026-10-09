При поддержке завода «Титан-Полимер» в Тямше начался ремонт библиотеки Дома культуры

10:36, 09 октября 2026, ПАИ

При поддержке завода «Титан-Полимер» начался ремонт помещения библиотеки в Доме культуры деревни Тямша Псковского района. Работы направлены на создание более комфортного и современного пространства для жителей, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

В рамках ремонта планируется обновить внутреннюю отделку помещения библиотеки, привести в порядок стены и потолок, заменить напольное покрытие и выполнить другие необходимые работы. Обновлённое пространство будет использоваться не только для библиотечного обслуживания, но и для проведения культурно-просветительских мероприятий, встреч и занятий.

«Титан-Полимер» уже не первый год оказывает поддержку Дому культуры в Тямше. Ранее на средства предприятия здесь были отремонтированы актовый и танцевальный залы. Обновлённые помещения используются для проведения концертов, праздников, творческих мероприятий и занятий местных коллективов.

Поддержка учреждений культуры и общественных инициатив входит в число направлений социальной деятельности «Титан-Полимера». Предприятие участвует в реализации проектов на территории Псковского района, направленных на развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей.

«Для нас важно быть не просто промышленным предприятием, работающим на территории Псковского муниципального округа, но и принимать активное участие в его жизни. Мы последовательно поддерживаем социально значимые инициативы, которые востребованы жителями. Дом культуры в Тямше объединяет людей разных поколений, здесь проходят районные мероприятия, занимаются дети и взрослые. Мы уже помогли обновить залы учреждения, а теперь поддержали ремонт библиотеки. Уверен, что обновлённое пространство станет ещё одним комфортным современным местом для чтения, общения и проведения мероприятий», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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