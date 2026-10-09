Псковский курьер присмотрел чужой велосипед и украл его ночью

12:37, 09 октября 2026, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в краже велосипеда из подъезда жилого дома. По версии следствия, он решился на преступление после того, как сломался его собственный велосипед, на котором он работал курьером, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Мужчина знал коды от многих домофонов благодаря работе и заранее присмотрел подходящий велосипед в одном из подъездов. Летом 2026 года примерно в два часа ночи он пришёл к этому дому, ввёл код домофона, зашёл внутрь, выкатил чужой велосипед и уехал на нём домой.

Однако мужчина не учёл, что в подъезде установлены камеры видеонаблюдения. Записи помогли установить его личность.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине вменяют кражу с причинением значительного ущерба – пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.