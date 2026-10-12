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Происшествия

В Псковской области за выходные сгорели две постройки и нежилой дом

Два бесхозных строения и один нежилой дом горели в Псковской области 10 и 11 октября. Пожарным удалось спасти жилой дом и ещё одно строение, сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС.

Вечером 10 октября, в 21:31, в деревне Минино Бежаницкого округа загорелось бесхозное строение размером 3 на 5 метров. Оно полностью сгорело. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Пожарным удалось спасти жилой дом.

Днём 11 октября, в 13:36, пожар произошёл в деревне Техомичи Себежского округа. Там сгорел нежилой дом размером 4 на 6 метров. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание из-за аварийного режима работы электрооборудования или электросетей.

В тот же день в 19:10 загорелось бесхозное строение в деревне Орсино Бежаницкого округа. Огонь повредил один квадратный метр кровли. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Строение удалось спасти.

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