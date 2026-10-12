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Общество

В Псковской области идёт приём заявок на звание «Заслуженный доброволец»

В Псковской области стартовал конкурс на присвоение звания «Заслуженный доброволец Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре «Добро.рф» в Псковской области.

Иллюстрацию предоставили в Ресурсном центре «Добро.рф» в Псковской области

Этим званием отмечают тех, кто внёс значительный личный вклад в развитие и популяризацию добровольчества в регионе. Участвовать могут граждане России, занимающиеся волонтёрской деятельностью в Псковской области не менее трёх лет.

Для участия нужно представить пакет документов, включая заверенные сведения о волонтёрской деятельности из системы «Добро.рф» и ходатайство от органов местного самоуправления или руководителей организаций.

Участников оценивают по нескольким критериям: продолжительность волонтёрской деятельности, реализация социально значимых проектов, вовлечение новых добровольцев и обучение в сфере добровольчества.

Заявки принимают до 5 ноября 2026 года на электронную почту ресурсного центра rcrd60@yandex.ru. Итоги подведут до 1 декабря 2026 года. Все участники получат дипломы.

Организатор конкурса – Центр молодёжи и общественных инициатив.

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