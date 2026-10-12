На российско-эстонской границе житель Псковского района украл два телефона

10:54, 12 октября 2026, ПАИ

Два мобильных телефона общей стоимостью 75 тысяч рублей похитили в конце сентября из зоны таможенного досмотра в автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе. Потерпевшей стала 54-летняя женщина, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские установили подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 52-летний житель Псковского муниципального округа, ранее не судимый.

Похищенные телефоны изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.