Двух браконьеров с 251 рыбой задержали на Псковском озере

11:08, 12 октября 2026, ПАИ

Двое местных жителей незаконно ловили рыбу сетями на Псковском озере в Печорском муниципальном округе. Их задержали с поличным 11 октября сотрудники полиции и рыбоохраны, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, мужчины использовали для ловли сети. О нарушении в полицию сообщил представитель рыбоохраны.

У задержанных изъяли лодку с вёслами, несколько сетей, топливный бак и три металлические ванны. Всего они поймали 251 рыбу – плотву, окуней, судаков, щук и лещей.

Размер причинённого ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.