Житель Невельского района обокрал частные дома 16 раз за несколько лет

13:46, 12 октября 2026, ПАИ

В Невельском районе раскрыли серию краж из частных домов. В преступлениях подозревают ранее судимого 36-летнего мужчину, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в 2022–2023 годах он совершил шесть краж. Из домовладений пропадали электро- и ручные инструменты, садовая техника, металлические конструкции, кабели, кухонная утварь, мебель и продукты. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

В сентябре мужчина, как считают правоохранители, совершил ещё десять аналогичных преступлений на территории округа. Всё похищенное имущество изъяли.

Следователи МО МВД России «Невельский» возбудили уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемого арестовали. Расследование продолжается, мужчина ожидает суда.