Две новые рубрики появятся в осеннем сезоне проекта «Финтрек»

15:41, 12 октября 2026, ПАИ

Две новые рубрики появятся в осеннем сезоне проекта Банка России по финансовой грамотности «Финтрек», сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В рубрике «Финразбор» эксперт Банка России проанализирует реальные истории студентов, которыми они поделились в социальных сетях проекта. На этот раз выбор редакции пал на тему кредитных карт: спикер расскажет, как погашать долг при нестабильном доходе и стоит ли объявлять себя банкротом, если не получается расплатиться с банком вовремя.

Ещё одна новинка – «Финквест», онлайн-симулятор финансового поведения. В нём участник будет принимать решения в повседневных ситуациях, что поможет попробовать разные стратегии и увидеть последствия финансовых решений. «Финквест» откроется на платформе проекта чуть позже.