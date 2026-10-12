Семейный праздник в честь Покрова пройдёт в Пскове 17 октября

16:15, 12 октября 2026, ПАИ

Семейный праздник «От Покрова до Покрова» пройдет 17 октября в Палатах у Сокольей башни в Пскове. Гостей ждут тематические экскурсии, интерактивные площадки и мастер-классы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участникам расскажут об истории Покрова Пресвятой Богородицы, его значении в русской культуре и традициях празднования.

Праздник начнется в 12:00 по адресу: Комсомольский переулок, 7. Записаться можно по телефону 8 (8112) 33-13-90, добавочный 1.