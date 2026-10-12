Пскович оказался под стражей после конфликта с летальным исходом

17:01, 12 октября 2026, ПАИ

В Пскове местного жителя обвиняют в избиении мужчины, который впоследствии скончался в больнице. По версии следствия, конфликт произошел вечером 8 августа 2026 года в одном из развлекательных заведений города.

Как сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области, во время ссоры обвиняемый нанес другому посетителю множественные удары руками по лицу и телу. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Это преступление предусмотрено частью 4 статьи 111 УК РФ.

По ходатайству следствия суд отправил обвиняемого под стражу. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства.