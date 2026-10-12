В российских вузах сократили число платных мест по 40 специальностям

19:59, 12 октября 2026, ПАИ

В 2026 году для обучения по 40 специальностям с регулируемым количеством мест будет доступно 253 924 платных места, что на 97 тысяч меньше, чем в 2025-м, когда таких мест была 351 тысяча. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«По этим 40 регулируемым специальностям в 2025 году поступила 351 тысяч человек. <…> В 2026 году мы имеем 253 924 места – минус 97 тысяч платных мест за один год», – цитирует Фалькова ТАСС.

Ранее российское правительство утвердило правила, ограничивающие количество коммерческих мест в высших учебных заведениях. Также был определён список направлений подготовки, высшего образования и научных специальностей, для которых установлены ограничения приёма на платное обучение.