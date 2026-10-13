Отчисленным студентам могут запретить возвращаться в тот же вуз в течение пяти лет
Минобрнауки России планирует ограничить возможность повторного поступления в вуз для студентов, отчисленных за дисциплинарные нарушения. Согласно проекту приказа министерства, они не смогут поступить в то же учебное заведение в течение пяти лет после отчисления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
В проекте указано, что ограничение коснется тех, кого отчислили в качестве меры дисциплинарного взыскания.
Инициатива содержится в проекте приказа, предусматривающего изменения правил приема в российские вузы.