Отчисленным студентам могут запретить возвращаться в тот же вуз в течение пяти лет

09:45, 13 октября 2026, ПАИ

Минобрнауки России планирует ограничить возможность повторного поступления в вуз для студентов, отчисленных за дисциплинарные нарушения. Согласно проекту приказа министерства, они не смогут поступить в то же учебное заведение в течение пяти лет после отчисления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В проекте указано, что ограничение коснется тех, кого отчислили в качестве меры дисциплинарного взыскания.

Инициатива содержится в проекте приказа, предусматривающего изменения правил приема в российские вузы.