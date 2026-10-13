Жительница Великих Лук потеряла более 1,6 млн рублей на инвестициях

10:03, 13 октября 2026, ПАИ

Две женщины стали жертвами мошенников в Великих Луках и Псковском районе. Общий ущерб превысил 1,67 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках мошенники убедили 25-летнюю женщину вложить деньги в инвестиции через специализированные приложения. Злоумышленники обещали ей дополнительный заработок. В результате женщина перевела им более 1,6 млн рублей.

В Псковском районе жертвой обмана стала 46-летняя женщина. Неизвестные связались с ней через мессенджер под предлогом продажи пуделя и похитили 76 тысяч рублей.

Обе пострадавшие обратились в полицию. По фактам мошенничества возбудили уголовные дела по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ. Следствие продолжается.