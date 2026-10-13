В Великих Луках задержали мужчину, ограбившего пенсионерку с помощью газового баллончика

10:55, 13 октября 2026, ПАИ

Ранним утром 11 октября в Великих Луках неизвестный мужчина отобрал сумку у 72-летней местной жительницы, угрожая ей газовым баллончиком. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нападение произошло возле магазина на улице Гастелло. В сумке женщины находились личные документы и кошелёк с деньгами. После ограбления мужчина скрылся.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неоднократно судимый житель Великих Лук 1998 года рождения. Его поместили под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Следователь возбудил уголовное дело о разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья (часть 2 статьи 162 УК РФ).