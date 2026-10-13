Самосвал раздавил женщину и ребёнка, опрокинувшись на их автомобиль

13:48, 13 октября 2026, ПАИ

Женщина и ребёнок погибли, после того как самосвал опрокинулся на их автомобиль в подмосковном Домодедово, пишет РИА Новости.

Авария произошла в 12:02 на Речной улице. Предварительно, водитель самосвала марки «КамАЗ» не справился с управлением. В результате грузовик, гружённый щебнем, опрокинулся прямо на легковушку.

В ДТП погибли женщина-водитель легковушки и ребёнок. По данным СМИ, погибшим было 33 года и 7 лет.