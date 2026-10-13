Самосвал раздавил женщину и ребёнка, опрокинувшись на их автомобиль
Женщина и ребёнок погибли, после того как самосвал опрокинулся на их автомобиль в подмосковном Домодедово, пишет РИА Новости.
Авария произошла в 12:02 на Речной улице. Предварительно, водитель самосвала марки «КамАЗ» не справился с управлением. В результате грузовик, гружённый щебнем, опрокинулся прямо на легковушку.
В ДТП погибли женщина-водитель легковушки и ребёнок. По данным СМИ, погибшим было 33 года и 7 лет.
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