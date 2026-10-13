В Пскове нашли похищенный велосипед с помощью камер «Безопасного города»

15:20, 13 октября 2026, ПАИ

В Пскове полицейские раскрыли кражу велосипеда, о которой в начале октября сообщил местный житель. Найти предполагаемого похитителя помогли камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина обратился в отдел полиции № 2 и рассказал, что велосипед пропал возле его дома. Оперативники изучили записи с камер и установили подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Псковского района, ранее не судимый.

Велосипед изъяли. В ближайшее время его вернут владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее полиция дала советы, как защитить велосипед от кражи.