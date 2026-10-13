В Острове решат вопрос о заочном суде над обвиняемым в гибели мужчины

15:38, 13 октября 2026, ПАИ

Островский городской суд решит, можно ли рассмотреть без подсудимого уголовное дело о смертельном избиении. Обвиняемый – гражданин Таджикистана – находится за пределами России и объявлен в розыск, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, конфликт произошёл 22 ноября 2025 года во время распития спиртного. Преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил потерпевшего, который впоследствии умер.

Действия мужчины квалифицировали по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Злоумышленник скрывается от следствия за пределами России и объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. На территории иностранного государства к уголовной ответственности по этому делу его не привлекали.

Суд назначил предварительное слушание, на котором рассмотрит ходатайство прокурора о проведении судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.