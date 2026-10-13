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Общество

На «Уроке цифры» школьникам Пскова рассказали, что такое 3D-технологии

Школьники Пскова узнали, как искусственный интеллект помогает создавать 3D-объекты и как современные технологии применяются в образовании, спорте, исследовании космоса и других сферах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

  • На «Уроке цифры» школьникам Пскова рассказали, что такое 3D-технологии
    Фото: пресс-служба Сбера
  • На «Уроке цифры» школьникам Пскова рассказали, что такое 3D-технологии
    Фото: пресс-служба Сбера
  • На «Уроке цифры» школьникам Пскова рассказали, что такое 3D-технологии
    Фото: пресс-служба Сбера
  • На «Уроке цифры» школьникам Пскова рассказали, что такое 3D-технологии
    Фото: пресс-служба Сбера
  • На «Уроке цифры» школьникам Пскова рассказали, что такое 3D-технологии
    Фото: пресс-служба Сбера
  • На «Уроке цифры» школьникам Пскова рассказали, что такое 3D-технологии
    Фото: пресс-служба Сбера
  • На «Уроке цифры» школьникам Пскова рассказали, что такое 3D-технологии
    Фото: пресс-служба Сбера

За последние четыре года возможности искусственного интеллекта значительно расширились. ИИ проникает в самые разные сферы и открывает в них новые возможности – создаёт контент, помогает совершать научные открытия, способен действовать автономно и уже выходит в физический мир. Об этом управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец рассказал школьникам средней общеобразовательной школы № 2 на открытом уроке нового сезона Всероссийской образовательной акции «Урок цифры», посвящённом искусственному интеллекту и 3D-технологиям.

«Искусственный интеллект и 3D-моделирование уже стали неотъемлемой частью реальной промышленности: генеративные алгоритмы позволяют создавать цифровые двойники и кратно ускорять процессы разработки и производства. Однако сегодняшний урок посвящён не столько самим технологиям, сколько тем уникальным возможностям, которые они открывают. Ведь именно сегодняшним школьникам в недалёком будущем предстоит создавать прорывные решения и проекты, способные менять жизнь миллионов людей к лучшему. Особенно важно, чтобы полученные знания находили применение на практике. Поэтому по завершении урока вручили 3D-принтер для использования в учебных целях», – подчеркнул управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Одно из направлений, где искусственный интеллект расширяет возможности человека, – работа с 3D-инструментами. ИИ помогает проектировать объекты, работать с цифровыми моделями и создавать дизайн интерьеров. В сочетании с виртуальной реальностью и 3D-печатью он позволяет связать работу с цифровой моделью и её последующее воплощение в физическом объекте. В ходе «Урока цифры» Владимир Компаниец показал различные примеры применения технологий: в разработке, образовании, спорте, науке и исследовании космоса.

По мере развития искусственного интеллекта меняются и требования к навыкам человека. ИИ-грамотность, то есть умение эффективно использовать ИИ с учётом его возможностей и ограничений, становится базовым навыком. При этом вместе с техническими компетенциями важную роль играют системное, креативное и критическое мышление, умение ставить задачи и оценивать результаты работы ИИ. С распространением ИИ-агентов специалистам также потребуется уметь настраивать их, включать в рабочие процессы и управлять командой агентов.

Урок «Искусственный интеллект: 3D-технологии» проходит в школах России с 28 сентября по 25 октября. Пройти его или организовать занятие может любой желающий, воспользовавшись материалами на сайте проекта. В регионах «Уроки цифры» проводят не только педагоги, но и волонтёры: сотрудники Сбера и компаний-партнёров, выпускники школ и родители.

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при поддержке Сбера и команды Sber AI проводит «Урок цифры» и разрабатывает содержание уроков с 2018 года.

Всероссийская акция «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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