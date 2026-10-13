В Великих Луках мужчину арестовали за нападение на пенсионерку с перцовым баллончиком

17:07, 13 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках 27-летнего местного жителя отправили под стражу по обвинению в разбое. По версии следствия, мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пожилой женщине и отобрал у неё сумку с деньгами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошёл 11 октября. Обвиняемый заметил женщину у банкомата, когда она снимала деньги со своего счёта. Мужчина проследовал за ней, распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика, забрал сумку с кошельком и скрылся.

Великолучанин ранее неоднократно был судим. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ – разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Следователь ходатайствовал о заключении мужчины под стражу на время расследования. Защитник просил избрать более мягкую меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Суд учёл тяжесть обвинения и предыдущие судимости мужчины и отказал в удовлетворении ходатайства защиты. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца.