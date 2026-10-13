Подозреваемого в контрабанде алкоголя гражданина Белоруссии заключили под стражу в Пскове

18:27, 13 октября 2026, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство заместителя начальника Псковской таможни о заключении под стражу гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В суде подозреваемый возражал против искового требования, однако, поскольку он является гражданином другой страны, проживает на её территории и не имеет социальных связей в РФ, суд счёл, что фигурант может скрыться. По итогам рассмотрения ходатайства для подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что гражданина Латвии оштрафовали в Себеже за незаконное пересечение границы России.