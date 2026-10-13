Похищенные у пенсионерки 290 тысяч рублей взыскали с дропера в Куньинском районе

20:58, 13 октября 2026, ПАИ

Пенсионерка поверила незнакомцам в мессенджере и перевела 290 тысяч рублей на «специальные счета». Мошенники заверили женщину, что это выгодное инвестиционные вложение. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура обратилась в суд с иском к дроперу, через которого проходили деньги. Суд требования удовлетворил, и прокуратура Куньинского района взыскала с посредника мошенников похищенные 290 тысяч рублей. Исполнение решения находятся под контролем прокуратуры.

Что делать, если мошенники уже обманули, порекомендовали псковичам в пресс-службе УМВД России по Псковской области.