Росгвардия изъяла в Псковской области 55 единиц оружия за неделю

09:36, 14 октября 2026, ПАИ

С 5 по 11 октября сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели более 130 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. По итогам проверок выявили 13 административных правонарушений. Двенадцать из них связаны с оборотом оружия, ещё одно – с частной охранной деятельностью. Из оборота изъяли 55 единиц оружия и около 50 боеприпасов.

Росгвардия напомнила владельцам гражданского оружия о необходимости заранее продлевать разрешения на его хранение и ношение. Документы для перерегистрации нужно подавать в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 дней до окончания срока действия разрешения.

Заявление можно подать через портал госуслуг.