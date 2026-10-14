Росгвардия изъяла в Псковской области 55 единиц оружия за неделю
С 5 по 11 октября сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели более 130 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. По итогам проверок выявили 13 административных правонарушений. Двенадцать из них связаны с оборотом оружия, ещё одно – с частной охранной деятельностью. Из оборота изъяли 55 единиц оружия и около 50 боеприпасов.
Росгвардия напомнила владельцам гражданского оружия о необходимости заранее продлевать разрешения на его хранение и ношение. Документы для перерегистрации нужно подавать в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 дней до окончания срока действия разрешения.
Заявление можно подать через портал госуслуг.
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