В Пскове прочитают лекцию о загадочной средневековой крепости Пустая Ржева

10:36, 14 октября 2026, ПАИ

Лекция «Пустая Ржева: в поисках затерянного города» пройдёт 22 октября в 18:00 в библиотеке имени Василёва в Пскове. Слушателям расскажут об одной из загадочных страниц русской средневековой истории – крепости, которая когда-то служила форпостом на западных рубежах Руси, но со временем исчезла с политической карты.

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Пустая Ржева неоднократно подвергалась разорению и переносилась с места на место. В итоге от города-крепости остались лишь упоминания в летописях, а вопросы о его точном местонахождении до сих пор занимают историков и археологов.

Лекцию проведёт руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.

Вход бесплатный, но количество мест ограничено. Предварительная запись доступна по телефону +7 (8112) 33-11-23 или на сайте. Если после записи планы изменятся и прийти не получится, организаторы просят заранее отменить бронь по тому же номеру телефона.