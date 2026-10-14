МВД выплатит вознаграждение за информацию о похищении великолукских школьников
Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Полицейские вместе со следственными органами продолжают расследование дела о похищении детей. 29 января 2007 года в Великих Луках неизвестные совершили преступление – похитили двух десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.
Сообщить о подробностях преступления можно по телефонам (8 8112) 59-20-62, 59-22-33, 8-495-031-72-14, 102 или 112. Звонки принимаются круглосуточно и могут быть на условиях полной конфиденциальности.
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