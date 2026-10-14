ОМОН «Кром» в Псковской области предлагает работу с выплатами от 720 тысяч рублей

13:03, 14 октября 2026, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области объявило набор в мобильный отряд особого назначения «Кром».

В задачи подразделения входят охрана общественного порядка и обеспечение безопасности государства, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Выплаты за первый год службы – от 720 тысяч рублей. Кандидатам, готовым присоединиться к коллективу, предлагают обращаться за подробной информацией по телефону (8 8112) 62-01-12.