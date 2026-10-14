Эксперты перечислили главные правила использования газа
Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых приборов. Бытовой газ давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, но чтобы он оставался безопасным, важно следовать рекомендациям, сообщили в ведомстве.
Специалисты советуют приобретать газовое оборудование только в специализированных организациях, ежегодно организовывать его проверку, следить за исправностью вентиляционных каналов и содержать газовую плиту в чистоте.
При использовании газа в быту запрещается:
- эксплуатировать неисправные устройства или приборы с признаками утечки газа;
- оставлять газовые приборы включёнными без присмотра (за исключением оборудования, которое может или должно работать круглосуточно по инструкции);
- использовать газовую плиту для обогрева помещения;
- допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц, не знакомых с правилами использования;
- самостоятельно переустанавливать или ремонтировать газовое оборудование;
- располагать рядом с работающей плитой легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
При неисправности газового оборудования или появлении запаха газа необходимо незамедлительно обратиться в газовую службу по телефону 104.
Замминистра образования Псковской области рассказал, что на самом деле влияет на благополучие ребёнка
Многодетные родители из Псковской области победили во всероссийском конкурсе «Семья года»
Псковичи смогут бесплатно попасть на приём к московским специалистам по опухолям головы и шеи