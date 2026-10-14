Суд обязал осуждённого за взятку экс-таможенника вернуть выплаты при увольнении

14:23, 14 октября 2026, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил иск Псковской таможни к бывшему сотруднику, осужденному за получение взятки в особо крупном размере. Таможня потребовала вернуть денежное содержание, единовременное пособие и компенсацию, выплаченные ему при увольнении по выслуге лет, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина служил в таможенных органах на разных должностях и был уволен 25 апреля 2025 года. К тому времени ему выплатили положенные при увольнении суммы. Однако 7 октября 2025 года Невельский районный суд признал его виновным в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ – получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, назначили штраф в пятикратном размере от суммы взятки и на пять лет запретили занимать определенные должности на государственной службе в правоохранительных органах.

В феврале 2026 года суд также обязал таможню изменить формулировку увольнения. Вместо увольнения по выслуге лет основанием стало непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Рассматривая иск о возврате выплат, суд учел, что такие компенсации можно взыскать с гражданина, если доказана его недобросовестность или допущена счетная ошибка. Недобросовестность и противоправность его действий были установлены приговором и решением об изменении основания увольнения.

Суд удовлетворил иск таможни. Решение пока не вступило в законную силу.