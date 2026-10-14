На «Титан-Полимере» завершили монтаж самого высокого элемента нового комплекса ПЭТ и ПБТ

17:55, 14 октября 2026, ПАИ

На строительной площадке завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» завершили монтаж самого высокого элемента нового комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ) – 43-метровой дымовой трубы. Для установки конструкции использовали специальный кран грузоподъёмностью 600 тонн, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Монтажные работы организовали специалисты компании «Титан Строй Инвест». Перед установкой конструкции подготовили площадку для размещения тяжёлой техники, выполнили необходимые инженерные расчёты и разработали схему подъёма оборудования в проектное положение.

Смонтированная конструкция входит в состав установки нагрева высокотемпературного органического теплоносителя (ВОТ). Эта система является частью энергетической инфраструктуры будущего завода и предназначена для обеспечения необходимых температурных режимов технологических процессов.

Установка 43-метровой конструкции стала одним из наиболее технически сложных этапов строительства. Впереди – монтаж других крупногабаритных объектов, включая технологические аппараты, ёмкости и теплообменное оборудование.

Строительство завода ПЭТ и ПБТ – один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Псковской области. Новое производство позволит расширить выпуск отечественной полимерной продукции, востребованной в машиностроении, автомобилестроении, электротехнике, текстильной и упаковочной промышленности.

«При строительстве такого комплекса важно не только установить оборудование, но и обеспечить последовательную подготовку всех технологических систем. Монтаж крупногабаритных конструкций требует точных расчётов, готовности площадки и координации работы нескольких подразделений. Сейчас мы последовательно формируем инфраструктуру будущего производства и готовимся к следующим этапам установки оборудования. От качества выполнения этих работ зависит дальнейший ход реализации проекта», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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