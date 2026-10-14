В Псковской области усилили наказание виновного в контрабанде крупной партии наркотиков

20:35, 14 октября 2026, ПАИ

Пыталовский районный суд Псковской области вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранца, которого признали виновным в покушении на контрабанду и незаконный сбыт наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в 2022 году обвиняемый в составе международной преступной группы пытался ввезти на территорию РФ наркотик общим весом 58,8 килограмма. В ходе досмотра транспорта пограничная служба обнаружила запрещённые вещества.

Осуждённого приговорили к 12 годам лишения свободы, однако по апелляции государственного обвинителя наказание было усилено до 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области осудили мужчину за преступление против ребёнка.