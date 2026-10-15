Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам
Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам сотрудники регионального УМВД России.
Для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, существует единый общероссийский номер 8-800-200-01-22.
При обращении по этому номеру дети, подростки и их родители из любого региона страны могут получить экстренную психологическую помощь квалифицированных специалистов. Звонок бесплатный и полностью конфиденциальный.
Напомним, что на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове каждую пятницу в 12:30 выходит авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!». Выпуски программы также можно послушать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Трунова: Форум «День профразвития» в Псковской области вырос до 1000 участников и вышел на федеральный уровень
Эксперт: Частая ошибка – боязнь переучиваться, хотя сейчас много бесплатных возможностей попробовать новое
Профориентолог рассказал, как собрать профессиональное окружение для карьерного роста
Эксперты: «День профразвития: найди себя в Псковской области» – уникальное мероприятие