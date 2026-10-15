Волынщик из Шотландии добился удаления нацистской символики с мемориала

10:19, 15 октября 2026, ПАИ

Шотландский волынщик Джими Макрей, известный как Jimi the Piper и ранее участвовавший в форуме «На том стоим» в Пскове, добился демонтажа символики Waffen-SS с частного военного мемориала в Шотландском приграничье. Решение стало итогом общественной кампании музыканта, выступившего в защиту исторической правды и памяти о жертвах Второй мировой войны. Об этом сообщает портал voiceofmd.eu.

Как рассказал Макрей, он обратил внимание на мемориал весной 2023 года, увидев его на фотографии в публикации о ремонте местной часовни. Музыкант опознал на сооружении символику СС и начал публично рассказывать об этом в своем блоге и социальных сетях, а также направлял обращения владельцам участка.

В течение 2024 года волынщик настаивал на том, чтобы нацистские знаки были сняты либо сопровождались пояснением об истории и преступлениях подразделений Waffen-SS. По его словам, сохранение такой символики без исторического контекста было бы оскорбительным в стране, жители которой сражались против нацизма во время Второй мировой войны.

В сентябре 2026 года хранители объекта организовали демонтаж спорных элементов мемориала. Макрей сообщил, что решение было принято на фоне общественного резонанса и внутренних разногласий вокруг внешнего вида памятника.

Музыкант отметил, что считает удаление символики важным результатом гражданской позиции. «Не следует с этим мириться», – так он сформулировал совет людям, которые сталкиваются с попытками некритично сохранять или демонстрировать нацистские знаки в общественном пространстве.

Отметим, что Джими Макрей дважды бывал в Пскове. В декабре 2023 года он участвовал в Международном фестивале солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» в Пскове, а летом 2006 года в форуме «На том стоим».