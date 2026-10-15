Пскович оформил на пьяного знакомого три кредита и перевёл деньги себе

11:25, 15 октября 2026, ПАИ

В Пскове местного жителя будут судить за хищение более 250 тысяч рублей со счёта знакомого. Мужчина воспользовался доверием приятеля и оформил на него три кредита через мобильное приложение банка, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

По версии следствия, летом 2026 года обвиняемый пришёл к знакомому в гости, чтобы вместе провести время и выпить. Он знал, что в телефоне хозяина установлено банковское приложение, через которое можно дистанционно оформить кредит.

Когда знакомый находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попросил у него телефон якобы для входа в свои аккаунты в соцсетях. Вместо этого он оформил на приятеля три кредита на сумму более 250 тысяч рублей, а полученные деньги перевёл на собственную карту. Затем он потратил их на личные нужды.

Уголовное дело направлено в суд. За кражу с банковского счёта мужчине грозит до шести лет лишения свободы.