Мастер-классы киноакадемии «Золотой шуруп» пройдут в Пскове и Неёлово-2
Деревенская детская киноакадемия «Золотой шуруп» проведёт встречи и мастер-классы в Пскове и Неёлово-2. Дети и подростки смогут узнать, как рождается кино, у профессионалов кино и театра и попробовать себя в творчестве. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
20 октября состоятся встречи с детским писателем, режиссёром и художественным руководителем фестиваля «Золотой шуруп» Михаилом Мокиенко. В 11:00 встреча пройдёт в Детской библиотеке имени В. А. Каверина в Пскове. В 15:00 – в Моглинской средней общеобразовательной школе в деревне Неёлово-2 на улице Юбилейной, 8. На встрече поговорят о кино, историях и творческом пути, о том, как придумывают и снимают фильмы.
21 октября в 14:00 состоится мастер-класс по актёрскому мастерству. Его проведёт режиссёр, актриса и продюсер Елена Большун. Она познакомит участников с актёрской профессией и предложит попробовать себя в ней.
22 октября в 14:00 пройдёт мастер-класс по операторскому мастерству. Оператор и режиссёр Александр Гусаков расскажет об операторской работе и о том, как камера помогает создавать киноисторию.
Мастер-классы пройдут в Моглинской средней общеобразовательной школе в деревне Неёлово-2 на улице Юбилейной, 8, 21 и 22 октября.
Участие бесплатное, вход свободный.
Проект реализует АНО «Арт-Хутор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Реклама. АНО «Арт-Хутор». ИНН 60000006483.
Трунова: Форум «День профразвития» в Псковской области вырос до 1000 участников и вышел на федеральный уровень
Эксперт: Частая ошибка – боязнь переучиваться, хотя сейчас много бесплатных возможностей попробовать новое
Профориентолог рассказал, как собрать профессиональное окружение для карьерного роста
Эксперты: «День профразвития: найди себя в Псковской области» – уникальное мероприятие