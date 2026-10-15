Мастер-классы киноакадемии «Золотой шуруп» пройдут в Пскове и Неёлово-2

12:26, 15 октября 2026, ПАИ

Деревенская детская киноакадемия «Золотой шуруп» проведёт встречи и мастер-классы в Пскове и Неёлово-2. Дети и подростки смогут узнать, как рождается кино, у профессионалов кино и театра и попробовать себя в творчестве. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

20 октября состоятся встречи с детским писателем, режиссёром и художественным руководителем фестиваля «Золотой шуруп» Михаилом Мокиенко. В 11:00 встреча пройдёт в Детской библиотеке имени В. А. Каверина в Пскове. В 15:00 – в Моглинской средней общеобразовательной школе в деревне Неёлово-2 на улице Юбилейной, 8. На встрече поговорят о кино, историях и творческом пути, о том, как придумывают и снимают фильмы.

21 октября в 14:00 состоится мастер-класс по актёрскому мастерству. Его проведёт режиссёр, актриса и продюсер Елена Большун. Она познакомит участников с актёрской профессией и предложит попробовать себя в ней.

22 октября в 14:00 пройдёт мастер-класс по операторскому мастерству. Оператор и режиссёр Александр Гусаков расскажет об операторской работе и о том, как камера помогает создавать киноисторию.

Мастер-классы пройдут в Моглинской средней общеобразовательной школе в деревне Неёлово-2 на улице Юбилейной, 8, 21 и 22 октября.

Участие бесплатное, вход свободный.

Проект реализует АНО «Арт-Хутор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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