Больше половины псковичей считают чувство юмора важным для карьеры
53% псковичей считают, что чувство юмора необходимо для успеха в своей профессии. При этом 37% участников опроса уверены, что умение шутить не даёт особых преимуществ при продвижении по карьерной лестнице, сообщается в опросе сервиса SuperJob.
Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают пользу юмора в работе. Среди горожан младше 25 лет такого мнения придерживаются 43%, а среди тех, кому больше 45 лет, – уже 60%.
Важность чувства юмора чаще подчёркивают люди с зарплатой от 100 тысяч рублей и обладатели высшего образования.
Больше всего сторонников этой идеи оказалось среди барменов и официантов – 77%. На втором месте – менеджеры по продажам с 75%, далее идут специалисты по работе с клиентами (68%). Среди воспитателей и учителей таких респондентов по 65%, среди врачей и специалистов по управлению персоналом – по 63%.
Реже пользу юмора для карьеры отмечали охранники и экономисты – по 42%, системные администраторы (43%) и программисты (46%).
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