Больше половины псковичей считают чувство юмора важным для карьеры

11:40, 15 октября 2026, ПАИ

53% псковичей считают, что чувство юмора необходимо для успеха в своей профессии. При этом 37% участников опроса уверены, что умение шутить не даёт особых преимуществ при продвижении по карьерной лестнице, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают пользу юмора в работе. Среди горожан младше 25 лет такого мнения придерживаются 43%, а среди тех, кому больше 45 лет, – уже 60%.

Важность чувства юмора чаще подчёркивают люди с зарплатой от 100 тысяч рублей и обладатели высшего образования.

Больше всего сторонников этой идеи оказалось среди барменов и официантов – 77%. На втором месте – менеджеры по продажам с 75%, далее идут специалисты по работе с клиентами (68%). Среди воспитателей и учителей таких респондентов по 65%, среди врачей и специалистов по управлению персоналом – по 63%.

Реже пользу юмора для карьеры отмечали охранники и экономисты – по 42%, системные администраторы (43%) и программисты (46%).