В Псковской области раскрыли две кражи транспорта на 127 тысяч рублей

13:16, 15 октября 2026, ПАИ

В Опочецком и Пыталовском районах полицейские раскрыли две кражи транспорта. Похищенные ВАЗ-2107 и мопед «Дельта» изъяли – их вернут владельцам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

12 октября в полицию обратился 44-летний житель одной из деревень Опочецкого района. Мужчина сообщил, что его автомобиль ВАЗ-2107 стоимостью 50 тысяч рублей пропал от дома в период с 10 по 12 октября.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 53-летний мужчина.

На следующий день заявление о краже поступило в полицию Пыталово. У 38-летней местной жительницы похитили мопед «Дельта», ущерб составил 77 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мопед нашли в Пыталово.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о краже с причинением значительного ущерба. Расследование продолжается.