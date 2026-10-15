Ночные заморозки ожидаются в Псковской области 16 октября
В ночь на 16 октября в Псковской области местами температура опустится ниже нуля. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью и утром местами возможен туман. Южный ветер ночью будет слабым, днём усилится до 3–8 м/с.
В Пскове ночью ожидается +1…+3 градуса, днём – +12…+14 градусов. Осадков не прогнозируют.
Атмосферное давление будет высоким.
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