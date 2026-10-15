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Общество

Жители Псковской области могут проголосовать за мобильную связь в малых населённых пунктах

Продолжается голосование за строительство инфраструктуры связи в отдалённых, труднодоступных и малонаселённых сёлах, посёлках и деревнях области, в которых проживает от 100 до 1 000 человек, сообщили ПАИ в пресс-службе «Почты России».

Фото: Почта России

«Почта России» поможет жителям региона, особенно жителям сельской местности, у которых нет доступа к интернету, принять участие в голосовании. Для этого нужно отправить письмо в Минцифры России на адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Письмо могут подписать сразу несколько человек – голос каждого будет учтён. В письме нужно указать ФИО, адрес постоянной регистрации и населённый пункт Псковской области, где нужна мобильная связь и интернет.

Отследить письмо можно по трек-номеру на сайте или в мобильном приложении почты. Те клиенты, у которых нет доступа к цифровым сервисам, могут удостовериться в доставке с помощью бумажного уведомления о вручении.

Напомним, что мероприятия по повышению доступности мобильной связи проводят по программе «Устранение цифрового неравенства». Проект реализуют в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проголосовать могут жители региона, достигшие 18 лет. Свой голос можно отдать за один населённый пункт. Приём голосов завершится 8 ноября.

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