Жительницу Великих Лук оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранки

17:18, 15 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках 39-летнюю местную жительницу оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на миграционный учёт гражданки Армении. Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон, с помощью которого женщина оформила регистрацию, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В мае 2026 года Романенкова через портал «Госуслуги» подала документы в отдел по вопросам миграции и указала принадлежащую ей квартиру как место пребывания иностранной гражданки.

При этом фактически предоставлять жильё женщина не собиралась. Сама гражданка Армении также не планировала там жить.

По оценке суда, фиктивная регистрация лишила правоохранительные органы возможности контролировать соблюдение иностранкой правил миграционного учёта и передвижения по России.

Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд учёл смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей с конфискацией телефона.

Приговор не вступил в законную силу.