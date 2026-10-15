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Общество

Псковичка выплатила почти 580 тысяч рублей долга за аренду заброшенного участка

Псковский городской суд обязал местную жительницу выплатить в бюджет 574 тысячи рублей за аренду земельного участка, который она не использовала. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В 2018 году женщина по итогам торгов получила в аренду на 49 лет участок площадью 1 180 квадратных метров между двумя домами в Пскове: земля предназначалась для строительства автостоянки. Бизнес не был реализован, территория заросла бурьяном. Арендатор полагала, что отсутствие эксплуатации участка освобождает её от платежей, однако за шесть лет образовалась задолженность в сумме почти полмиллиона рублей.

Суд указал, что неиспользование земли является проблемой арендатора и не служит основанием для отказа от исполнения обязательств. Поскольку ответчица не отреагировала на досудебную претензию и не явилась на заседание, дело рассмотрели в её отсутствие.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Пскова № 2. Должницу уведомили о необходимости погасить задолженность в пятидневный срок, но мер для оплаты она не приняла. В рамках принудительного исполнения приставы обратили взыскание на банковские счета и заработную плату женщины и ограничили ей выезд за пределы РФ.

Для выявления имущества сотрудники ведомства направили запрос в Росреестр. По данным ведомства, в собственности должницы находились частный дом и земельный участок – на них был наложен арест. Обременение сняли после полного погашения долга в размере 574 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что острович заплатил штраф за призывы к экстремизму и оправдание терроризма.

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