Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам рассказали, как выбрать дрова на зиму

При покупке дров лучше выбирать подсушенные поленья, сообщает URA.RU. Непросушенная древесина даёт много копоти и дыма, сложнее разжигается и оставляет много золы.

Фото: ПАИ

Влажность дров должна быть около 20 % или ниже. Правильно высушенные дрова хранят под навесом примерно два года после спила. Измерять влажность лучше влагомером на свежем расколе полена.

Специалисты советуют брать поленья диаметром от восьми до 12 сантиметров. Слишком толстая древесина горит неравномерно, а тонкие щепки быстро сгорают. Дрова должны быть расколоты равномерно, без трещин и загнивших мест.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 октября 2026

Ограничение движения на участке Красноармейской набережной в Пскове продлили до 2027 года
16 октября 2026

Полицейский предупредил псковских пенсионеров о популярных схемах обмана
16 октября 2026

Псковской школе №5 исполнилось 80 лет
16 октября 2026

Онколог-маммолог станет гостем программы «Анамнез»
16 октября 2026

Почти девять километров преодолеют участники псковского краеведческого забега
16 октября 2026

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2027 года
16 октября 2026

В аэропорту Пскова сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов
16 октября 2026

Псковичей приглашают посмотреть на Сатурн и галактику Андромеды

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...